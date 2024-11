Mãe de Polyanna Ketlyn, desaparecida desde 2015, luta para recuperar rede social dedicada à filha

Há duas semanas, Marcele Silva, mãe da jovem Polyanna Ketlyn, vem passando por mais um período difícil em busca de sua filha. A página do Facebook que usava para compartilhar registros pessoais e buscar informações sobre o paradeiro da menina foi banida da plataforma.

A mãe da jovem relatou os momentos frustrantes que tem vivido após ter a conta desabilitada. Ela entrou em contato com o suporte da rede social por todos os meios possíveis, que respondeu que a página não seguia os padrões da comunidade, algo que, segundo Marcele, não condiz com a realidade. "Eu não fiz nada que fosse contra as diretrizes da comunidade, e tive que entrar com uma ação na justiça porque está toda a minha história ali", afirmou.

Resposta da plataforma | Foto: Arquivo Pessoal

A rede social é um meio importante de contato e compartilhamento de informações sobre desaparecidos. "Eu não ganho dinheiro no Facebook, eu não sou monetizada nem nada, o Facebook é a minha ferramenta para a divulgação do caso da minha filha. É uma ferramenta essencial, fora que está tudo meu ali, coisas que eu não tenho armazenadas no meu celular, está tudo ali. Uma conta que eu tenho desde 2011, com mais de 90 mil seguidores, os mais de 5 mil amigos. Fora os grupos que eu tenho de busca e de procura de pessoas desaparecidas", completou Marcele, que busca solução para o banimento da conta.

Relembre o caso

Polyanna Ketlyn da Silva Ribeiro desapareceu no dia 02 de abril de 2015, aos 10 anos de idade, quando saiu para comprar um doce e uma caixa de fósforos em uma tenda a menos de 100 metros de casa, no bairro de Piratininga, em Niterói. Até hoje, não se sabe o paradeiro da menina.

Em 2022, a Lei Polyanna Ketlyn(n° 3687/2022), criada pelos vereadores Renato Cariello e Jhonatan Anjos, foi sancionada pelo prefeito de Niterói, Alex Grael. O decreto estabelece medidas de contingência para casos de desaparecimento, rapto ou sequestro de crianças e adolescentes. O objetivo é obter informações ou denúncias nas primeiras horas do caso, para aumentar as chances de encontrar os indivíduos desaparecidos.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Polyanna ou quiser ajudar, entre em contato através do número (21) 96713-3419 (Marcele) ou pelo Instagram(@marcelepolyannasilva).