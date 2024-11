Confira as novas mudanças e como vai funcionar o Enem 2024

A redação do Enem é aplicada no primeiro dia de provas - Foto: Divulgação

A redação do Enem é aplicada no primeiro dia de provas - Foto: Divulgação

No primeiro dia de provas do Enem 2024, que será realizado neste domingo, os candidatos enfrentarão 90 questões objetivas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação, com um total de cinco horas e meia para completar o exame. A segunda etapa ocorrerá no domingo seguinte (10), com provas de Ciências da Natureza e Matemática.

O segundo dia do exame será realizado no próximo domingo (10) e será dedicado às provas de Ciências da Natureza e Matemática, com 45 questões em cada caderno. Neste dia, os candidatos terão quatro horas e meia para finalizar a prova, encerrando oficialmente o Enem 2024.

Leia também

Governo do Estado vai criar portais eletrônicos nas divisas para combater tráfico de armas e drogas



Niterói vai fazer licitação para a compra de 30 ônibus elétricos

Documentos obrigatórios

Para realizar a prova, os candidatos devem portar uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e um documento de identificação oficial com foto, como RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho emitida a partir de 1997. Boletins de ocorrência e comprovantes de solicitação de segunda via de documentos não serão aceitos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também recomenda, embora não exija, o cartão de confirmação de inscrição, que auxilia o participante a localizar a sala e o endereço do local de prova.

Após os procedimentos de identificação na sala, qualquer candidato que precisar sair para ir ao banheiro antes das 13h (horário de Brasília) deverá realizar nova identificação ao retornar.

O que levar – e o que evitar – no dia da prova

Além dos itens obrigatórios, outros são recomendados. Os candidatos podem levar alimentos leves, como biscoitos, chocolates, barras de cereais, frutas, castanhas e sanduíches. Bebidas sem álcool, como água, suco ou iogurte, também são permitidas; as garrafas de água e refrigerante devem ser transparentes e sem rótulo, enquanto outros alimentos e bebidas devem estar lacrados.

Alguns itens são permitidos, mas com restrições. Bolsas e mochilas são aceitas, mas devem ser colocadas embaixo da carteira e mantidas fechadas durante a prova. Os alimentos devem ser retirados antes do início do exame. Celulares e outros eletrônicos (como tablets, calculadoras e relógios inteligentes) podem ser levados, desde que estejam desligados e guardados no envelope porta-objetos lacrado fornecido no local de prova.