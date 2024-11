Niterói vai fazer licitação para a compra de 30 ônibus elétricos

A Prefeitura de Niterói vai realizar uma licitação para adquirir 30 ônibus elétricos que serão incorporados à frota da cidade. Os coletivos serão comprados com recursos da Caixa Econômica Federal (CEF) no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade. A licitação vai ocorrer no dia 13 de novembro no sistema de pregão eletrônico. A empresa que apresentar os menores valores para a venda dos ônibus elétricos será declarada vencedora. O edital de licitação foi publicado no Diário Oficial do Município.

A Prefeitura já realizou uma série de testes operacionais com ônibus elétricos. Os veículos foram usados pelos dois consórcios rodoviários da cidade para uma avaliação mais profunda do uso no dia a dia.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a entrada dos ônibus elétricos no transporte de passageiros vai reduzir a emissão de gases do efeito estufa.

“Testamos diferentes tecnologias para termos certeza de que a autonomia e os parâmetros técnicos são os adequados para Niterói. O ônibus elétrico é uma solução muito mais sustentável que os ônibus a diesel, com zero emissão de gases na atmosfera, e uma solução que tem a ver com o compromisso de Niterói com a questão climática”, afirmou Axel Grael.

O secretário de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, que coordena o processo de aquisição dos ônibus elétricos, ressaltou que os 30 coletivos que serão adquiridos não vão substituir veículos que estão em uso. O secretário reforçou que os novos ônibus elétricos vão ser adicionados à frota do município.

“Os ônibus elétricos representam a melhoria da qualidade ambiental da cidade por conta da redução da emissão de gases. O objetivo também é aumentar a quantidade de ônibus para a população. Os 30 coletivos elétricos não vão substituir outros veículos em uso. Eles serão acrescentados à frota que circula hoje”, afirmou Renato Barandier.

Menos emissão de gases – Adotar ônibus elétricos no transporte de passageiros vai ajudar Niterói a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Cada veículo elétrico deixa de emitir, em média, 115 toneladas de gases por ano. Isso equivale ao plantio de 800 árvores para retirar este carbono da atmosfera.

A meta da Prefeitura é ter 10% da frota da cidade com ônibus elétricos. Neste primeiro momento, serão comprados 30 ônibus (4% da frota) e depois, em uma nova licitação, outros 6%.