Dia de Finados: cemitérios municipais de Itaboraí se preparam para o feriado deste sábado (02/11)

Em homenagem aos que já partiram, os cemitérios municipais de Itaboraí, localizados no Centro, Porto das Caixas, Itambi e Sambaetiba, se preparam para receber os visitantes no Dia de Finados, celebrado neste sábado (02/11). Os portões estarão abertos das 8h às 17h, facilitando o acesso aos que desejam prestar suas homenagens.

Vale destacar que neste ano, ocorrerão duas missas, sendo na Capela do Cemitério Municipal São João Batista, no Centro, às 9h, celebrada pelo Padre Rafael Costa de Oliveira e o Diácono Alcelir Soares Porto. E no Cemitério Municipal de Porto das Caixas, às 8h, na presença do Padre Siro da S. Chaves. Toda a programação está sendo preparada para proporcionar um momento de reflexão e lembrança aos familiares e amigos que desejam homenagear seus entes queridos.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), responsável pela administração dos cemitérios, garante a manutenção contínua dos espaços durante todo o ano, intensificando os serviços na véspera de Finados devido ao aumento da visitação. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) realiza uma série de intervenções, incluindo limpeza geral, poda de árvores, jardinagem e pintura de muros e meio-fios. Adicionalmente, os números das gavetas são organizados para facilitar a localização dos túmulos.

Para aqueles que necessitarem de auxílio na localização dos túmulos, a sede administrativa da funerária municipal, situada no Centro, funcionará das 8h às 17h. É necessário apresentar a certidão de óbito para obter informações precisas sobre a sepultura. Mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone (21) 99856-3617.

Serviço:

Endereços para visitação e atendimento

Funerária Municipal de Itaboraí

– Avenida Vereador Hermínio Moreira, s/nº – Centro

Cemitério Municipal São João Batista

– Avenida Vereador Hermínio Moreira – Centro

Cemitério Municipal de Porto das Caixas

– Rua Tenente Joaquim Rabelo de Mattos, s/nº – Porto das Caixas

Cemitério Municipal de Itambi

– Praça São Barnabé, s/nº – Vila Itambi

Cemitério Municipal de Sambaetiba

– Estrada da Ligação, s/nº – Sambaetiba