Exposição TransforMAR é inaugurada e destaca recuperação ambiental na Baía de Guanabara

A Mostra, segundo a curadora Jamylle Ferreira, oferece uma experiência educativa com 40 fotografias sobre o Projeto Águas da Guanabara e um espaço interativo com um barco de pescadores. Os visitantes conhecerão espécies de peixes catalogadas por pesquisadores e participarão de atividades educativas semanais. A mostra também destaca os resultados do projeto, que criou 1.200 vagas para pescadores e retirou mais de 1.000 toneladas de resíduos da baía, incentivando o engajamento com questões ambientais.

A exposição contou com a presença de diversas autoridade dos municípios de Duque de Caxias e Magé, alem do presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), Abraão Linconl, que reforçou a importância do projeto: “Essa iniciativa dá visibilidade ao trabalho essencial dos pescadores para o equilíbrio dos nossos ecossistemas e a sustentabilidade da pesca artesanal.”

Promovida pela Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ), a exposição é uma iniciativa de educação ambiental e conscientização social, destacando os esforços dos pescadores artesanais na preservação e recuperação ambiental da Baía de Guanabara.

Uma novidade é que que agora os visitantes já contam com um espaço instagravel e também podem conhecer algumas espécies de peixes catalogadas por pesquisadores em arrastos científicos realizados na Baía de Guanabara. Em outra área, mais interativa, um barco de madeira utilizado na limpeza da baía permite que os visitantes conheçam de perto o trabalho dos pescadores. Atividades semanais completam a programação, com surpresas para o público.