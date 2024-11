Ponte Rio-Niterói: Caminhão e motocicleta colidem nesta sexta-feira (1)

Por causa do acidente, o trânsito ficou congestionado no local - Foto: Divulgação

Na tarde desta sexta-feira (1), um caminhão e uma moto colidiram na Ponte Rio-Niterói, na subida do Vão Central em direção a Niterói. Uma das faixas foi bloqueada durante a tarde. A administração da EcoPonte foi até o local prestar os devidos socorros. A colisão acabou provocando um grande engarrafamento na via.

Segundo a concessonaria a solicitação de ajuda foi enviada às 15h41. Os socorristas presentes foram até o local averiguar as condições do motociclista. Até as últimas atualizações, a atravessia era cerca de 35 minutos sentido Niterói.

Ainda não foi divulgado o estado da vítima levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca em Niterói.

