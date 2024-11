Plágio? MC de Niterói acusa Zé Felipe de copiar sua música

Um dos sucessos do cantor Zé Felipe está no centro de uma polêmica envolvendo um artista musical de Niterói. Ronald Silva, conhecido como MC Rony Black, afirma que a canção "Vacilão", gravada por Zé junto de Wesley Safadão e DJ Igow, é um plágio de uma de suas músicas: o funk "Empina Jogando", gravado pelo niteroiense há mais de uma década.

Segundo o MC, o plágio já foi atestado por perícia profissional. O caso ainda não se tornou um processo judicial, mas Rony afirma que já tomou medidas cabíveis para cobrar uma resposta dos artistas envolvidos na música de Zé Felipe, que tem a composição assinada por Macenna, Thawan Alves, Pimentel e Gabriel BK. "Vacilão" tem mais de 115 milhões de visualizações no Youtube.

"Nós já mandamos mensagens, notificação extrajudicial. Estou tentando falar com o Zé Felipe, com o Safadão, há um ano já. Só o advogado do Wesley que respondeu pedindo que comprovasse o plágio, mas depois que respondemos não deu mais resposta nenhuma", afirmou o artista.

"Empina Jogando" foi gravada por Ronny em 2013, com o apoio do DJ Alex MPC. "Eu gravei e comecei a soltar nos site de funk da época. Ela circulou em alguns portais e eu cheguei a gravar um programa de TV local, na TV Caxias, por causa dela. Só que, por motivos familiares, eu dei uma pausa na carreira", conta o MC, que trabalha como segurança atualmente.

No ano passado, dez anos após a gravação, Ronny acabou descobrindo por acaso a música de Zé Felipe. Ele conta que tinha acabado de chegar do trabalho quando escutou sua filha dançando um lançamento do artista goiano e reparou na similaridade. "Eu reparei que era igualzinha a minha. Minha filha até brincou falando que estava maluco, mas mostrei para ela e, realmente, aquela parte do 'quica em mim' era muito parecida com a minha música", explica.

Intrigado, o MC decidiu investigar a semelhança e contratou um perito para analisar. Ronny conta que o profissional atestou o plágio. Agora, ele tenta contatar os artistas para resolver a questão amigavelmente. "Só estou correndo atrás porque não é uma coisa que eu acho. Eu tenho certeza. Eu investi em um perito para descobrir, temos laudo do plágio. Tem um ano que eu tento falar com esses caras e não consigo", conta o cantor.

Procurada, a gravadora Som Livre, responsável por "Vacilão", não respondeu sobre o caso até o fechamento desta notícia. As equipes de assessoria dos cantores Zé Felipe, Wesley Safadão e DJ Igow também não responderam. O espaço segue aberto para um posicionamento.