Prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves discute projetos com Lula

O prefeito eleito de Niterói (RJ), Rodrigo Neves (PDT) discutiu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, uma série de projetos para a cidade. O encontro faz parte de uma série de reuniões que Lula vem realizando com gestores municipais aliados, como o prefeito eleito de Fortaleza (CE), Evandro Leitão (PT).

Neves relatou em suas redes sociais que eles discutiram projetos nas áreas de saúde, mobilidade urbana e inovação, entre outros. Além disso, Neves relatou que foi convidado para discutir, nesta quinta-feira (31), propostas de segurança pública com o presidente e governadores.

"Excelente reunião com o presidente Lula para fortalecer a cooperação com o Governo Federal e enfrentar os novos desafios de Niterói", escreveu Neves na rede social X (antigo Twitter).

"Vamos avançar na saúde com o Super Centro de Exames e Especialidades, na implantação da primeira linha de VLT de Niterói, no programa Vida Nova no Morro, e na atração de investimentos para o hub de inovação, universidades e empresas de base tecnológica no Centro da cidade. O presidente da República me convidou para participar da reunião amanhã com todos os governadores e a União para discutir segurança pública, em função dos resultados positivos do nosso plano municipal de segurança, o Niterói Presente, CISP, e o Pacto Niterói Contra a Violência", completou o prefeito eleito de Niterói.