Confeiteira de Itaboraí é destaque em reality show da TV; saiba quem é!

Conhecida em Itaboraí por seus doces irresistíveis, Adriele Rodrigues, 34 anos, tem levado o nome da cidade a novos patamares em 2024 ao participar do reality show Bake Off Brasil, exibido no SBT e HBO Max. Sua trajetória no programa não apenas destaca seu talento, mas também enche de orgulho o município de Itaboraí, que acompanha cada etapa de sua jornada.

A paixão pela confeitaria começou de maneira inusitada. Após o nascimento de sua filha Melinda, hoje com 6 anos, Adriele precisou encontrar um meio de trabalhar em casa e decidiu experimentar o universo dos doces. Seu primeiro contato com a confeitaria aconteceu justamente no aniversário de Melinda, e o primeiro curso que fez foi sobre macarons, um doce que a fascinava e que logo se tornaria uma especialidade. Em menos de seis meses, sua habilidade chamou tanta atenção que ela já precisou mudar de espaço para dar conta das encomendas. Adriele se tornou uma das pioneiras na produção de macarons em Itaboraí, cidade que ela escolheu como lar há 15 anos.

Ela se sente acolhida por Itaboraí e faz questão de levar o nome da cidade para além das fronteiras regionais.

“Tenho muito orgulho de morar em Itaboraí. Aqui, as pessoas compram de quem é daqui, e essa fidelidade impulsionou minha carreira. Onde vou, digo que sou de Itaboraí, não só do Rio de Janeiro. A cidade é minha casa e um excelente lugar para o trabalho", compartilha a confeiteira.

A trajetória de Adriele na confeitaria não foi fácil. No começo, para ganhar experiência e melhorar suas técnicas, ela oferecia doces para vizinhos e amigos, que davam feedbacks essenciais para o aprimoramento do seu trabalho. Esse espírito de aprendizado contínuo e dedicação aos detalhes rendeu-lhe uma clientela fiel e a motivação para expandir. Pessoas que conheceu em seus muitos trabalhos, incentivaram sua inscrição no Bake Off Brasil, e, embora o programa tenha sido suspenso pelo SBT e retornado no HBO Max, Adriele não desistiu. Sua perseverança foi recompensada quando, de repente, recebeu uma ligação informando que as gravações estavam prestes a começar.

Um dos momentos mais marcantes da trajetória de Adriele no programa aconteceu logo no início, durante o processo de entrevistas, quando ela precisou enviar um bolo do Rio de Janeiro para São Paulo. Com o objetivo de não perder a oportunidade, ela despachou o bolo congelado e, ao chegar na casa de uma amiga em solo paulista, o decorou com cuidado, mostrando a força de vontade e a dedicação para realizar um sonho.

Eliminada no quinto episódio, ela teve uma segunda chance e voltou na repescagem com foco renovado, determinada a não repetir os erros anteriores. Para ela, o maior encanto está no momento em que vê o trabalho concluído e na possibilidade de explorar a técnica dos macarons, seu verdadeiro charme.

Segundo Adriele, participar do Bake Off Brasil não é tarefa para amadores. A confeiteira se orgulha de sua autenticidade e acredita que cada confeiteiro deve buscar sua própria identidade

“O programa exige muito: além de habilidade técnica, é preciso jogo de cintura e psicológico forte. Estudo e conheço o trabalho dos colegas, mas não copio. Gosto de fazer a diferença com minha própria marca", relata Adriele.

Vale destacar que a participação de Adriele Rodrigues no programa trouxe uma visibilidade inédita para seu trabalho, ampliando seu alcance e permitindo que pessoas de outras partes do Brasil e até de fora do país conheçam seu talento.

Com o aumento da visibilidade, Adriele já traça novos planos. Além de oferecer cursos online e presenciais em seu espaço em casa, ela quer expandir seus negócios e capacitar mais pessoas na confeitaria, especialmente em Itaboraí, onde já é reconhecida.

“Não quero que romantizem a confeitaria; é uma profissão séria, que exige dedicação e profissionalismo", reforça a confeiteira.

Após o Bake Off Brasil, Adriele continua a se especializar, motivada pela paixão e pela responsabilidade de representar Itaboraí. Com seu carisma e talento, ela prova que o berço de grandes talentos vai além dos grandes centros e está presente em cidades, como Itaboraí, que a abraça com orgulho.