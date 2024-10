Universidade Salgado de Oliveira sedia exposição e documentário 'Universo 50+' em Niterói

Kátia Lessa foi uma das escolhidas e adorou a experiência. Ela posou ao lado do painel com sua imagem, feito pelos universitários - Foto: O SÃO GONÇALO

Kátia Lessa foi uma das escolhidas e adorou a experiência. Ela posou ao lado do painel com sua imagem, feito pelos universitários - Foto: O SÃO GONÇALO

Os alunos do 2º período do Curso de Comunicação Social e Publicidade e Propaganda da Universidade Salgado de Oliveira lançaram, no Campus de Niterói, no Centro, na noite da última segunda-feira (28), a exposição e documentário 'Universo 50+'. O evento é parte integrante da Semana de Extensão e Jornada Cientítica 2024 (SEMEX) e tem como objetivo promover a inclusão e integração entre os universitários mais jovens e os alunos com 50 anos ou mais matriculados em diferentes cursos da Universo/Niterói.

Exposição foi montada no hall do Bloco A da Universo, no Centro de Niterói | Foto: O SÃO GONÇALO

Para a realização da exposção, os universitários mais novos foram orientados a fazer entrevistas e fotos com os alunos com idade próxima de 50 anos ou mais, selecionados pelos coordenadores de cada curso, numa ação, que além de promover a integração e troca de experiências entre eles, também serviu para ajudar a traçar o perfil dos universitários dessas faixas etárias na instituição de ensino. O trabalho foi coordenado pelo Professor Alexandre Nunes, do Curso de Comunicação Social.

"A idéia é que os mais jovens começassem a entender como são e quem são os alunos de 50 anos ou mais matriculados nos cursos superiores da Universo/Niterói. E esse encontro de gerações foi muito positivo, tanto para os jovens, como para os seniores. Além da integração, a troca de experiência gerou inspirações mútuas entre eles", afirmou Alexandre Nunes.

Ellen Moraes e Felipe Julho, alunos do Curso de Comunicação Social fizeram trabalho juntos | Foto: Sergio Soares

Sonho realizado - Aos 53 anos, Kátia Lessa, posou orgulhosa ao lado do painel feito pelos universitários mais novos. Moradora do Centro de Niterói, avó de uma menina de 11 anos e com duas filhas de 29 e 35 anos, ela vai se formar no fim do ano no Curso de Educação Física da Universo. E está motivada para seguir no mercado de trabalho na profissão que escolheu. "Já estou estagiando e me encontro muito feliz em estar fazendo o que escolhi. O fato de estar com mais de 53 anos não me tirou a motivação que consegui no curso", diz ela, que tem o desejo de se especializar no trabalho com idosos depois de se formar.

Leia também:

Motorista reage a assalto e criminoso fica preso na janela do veículo

Caso Marielle: júri de defesa de ex-policiais é composto só por homens

Ellen Moraes, de 20 anos, e Felipe Julho, de 25, colegas no Curso de Comunicação Social, escolheram, respectivamente, Nilma de Souza, de 53 anos (Enfermagem) e Alberto Flisgo, de 42 (Publicidade) como personagem de seus trabalhos. "A perseverança e a força de vontade demonstrada, apesar da idade, são experiências que me foram passadas, de forma motivadora, como lições de vida", afirmou Felipe.

O resultado do trabalho pode ser visto no hall do Bloco A da Universidade, na Rua Marechal Deodoro, 217, onde a exposição pode ser vista até a próxima sexta-feira (1).