Primeiro voo internacional a partir do Aeroporto de Maricá levará jovens atletas para intercâmbio na França

Os 22 atletas maricaenses que participarão de um intercâmbio na França vão decolar do Aeroporto de Maricá, marcando também o primeiro voo internacional, com conexão, do aeródromo operado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). Os bilhetes dos jovens esportistas e comitiva que os acompanha foram emitidos como Maricá-Paris com uma conexão no Aeroporto de Viracopos (SP).

Apesar de marcar o primeiro trajeto internacional a partir do local, os voos para outros destinos além de São Paulo pelo programa Voa Maricá ainda não estão à venda para o público em geral.

O intercâmbio

Duas equipes, masculina e feminina, de handebol de praia compostas por jovens de Maricá embarcam, nesta quarta-feira (30/10), para uma semana de intercâmbio com o clube francês PAUC Handball. Lá poderão aprimorar técnicas da modalidade quadra e oferecer sua experiência na versão de praia do esporte.

Os jovens talentos, de 11 a 16 anos, foram descobertos nas atividades gratuitas de colônia de férias e nos núcleos de handebol de praia criados e mantidos pela Codemar juntamente com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).

Os atletas ficarão na cidade de Marselha, no Sul da França, perto da sede do clube PAUC, mas conhecerão, também, Paris. O tour pela capital francesa, sede dos mais recentes jogos olímpicos, terá visita ao Centro Olímpico Francês, à Maison du Handball, à Torre Eiffel e outros pontos turísticos. No intercâmbio, atletas e treinadores terão atividades com Damien Deschamps e um minitorneiro com clubes da região da Provença.

Solenidade e embarque

Atenção: início da solenidade na Arena da Barra, na Avenida João Saldanha, entre as Ruas Dois e Três, na Barra de Maricá.

- Os embarques no Voa Maricá serão às 7h15, 8h35, 12h05 e 12h55 do dia 30/10

- O evento oficial de embarque vai reunir as duas últimas turmas

- O início do evento na Arena da Barra será às 9h, com autoridades, alunos, pais, profissionais do handebol e imprensa

- A segunda parte do evento será no Aeroporto de Maricá

Dinâmica do evento

- 9h - Arena da Barra: autoridades (Confederação, Secretaria de Esporte, Codemar, Prefeitura)

- 9h30 - Fotos e imagens

- 9h40 - Embarque no ônibus (alunos, autoridades e imprensa)

- 10h10 - Chegada ao Aeroporto de Maricá

- 10h40 - Coletiva de imprensa com autoridades e alunos

- 11h10 - Início do embarque dos alunos

- 11h30 - Encerramento do embarque