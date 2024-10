Inscrições abertas para cursos livres no Instituto JCA

O Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA) está com as inscrições abertas para os cursos livres do programa Oficina do Ensino. São 60 vagas abertas para os cursos de Preparação para o Mercado de Trabalho e Canva para Microempreendedores, todos na modalidade online. As inscrições acontecem até o dia 1º de novembro. O programa é voltado para jovens de 18 a 29 anos que estejam cursando, a partir do 9º ano do ensino fundamental ou ensino médio em escolas da rede pública residentes de São Paulo, Rio de Janeiro ou Santa Catarina. Vale destacar que 50% das vagas são destinadas a moradores do estado do Rio de Janeiro.

A ideia do curso de Preparação para o Mercado de Trabalho é capacitar e dar ferramentas para os jovens ingressarem na vida profissional. Para isso, durante as aulas, serão abordados temas como preparação do currículo, postura nas entrevistas, desenvolvimento de soft skills e o uso estratégico de LinkedIn. Já as aulas do Canva para Microempreendedores, ajudarão os alunos a utilizar e criar materiais gráficos profissionais a partir da plataforma, com o intuito de fortalecer a aumentar a visibilidade dos negócios dos alunos.

O processo seletivo é composto por três etapas: preenchimento de formulário de inscrição online, upload ou envio de documentos e entrevista online. Ao final, os candidatos aprovados serão assegurados pelo IJCA com benefícios como material didático gratuito e acompanhamento sócio pedagógico. As aulas serão ministradas através da plataforma Google Meet e os materiais serão disponibilizados na plataforma Google Classroom. Para acessar, os alunos precisam ter um e-mail de domínio “gmail.com” e baixar essas plataformas no equipamento que tiver à disposição, podendo ser um celular, tablet, computador ou notebook.

O Programa Oficina do Ensino é um programa permanente de qualificação profissional, com foco na empregabilidade. Visando oportunizar aos jovens o desenvolvimento pessoal e apoio na construção de um projeto de vida, além de oportunidades de inserção profissional em diversos segmentos. As formações são gratuitas e oferecidas na modalidade Cursos Livres.

As aulas estão previstas para começar no dia 19 de novembro e encerrar em dezembro. Ambos os cursos terão turmas apenas pela manhã (09 às 12h) com duração de três horas. O curso de Preparação para o Mercado de Trabalho acontecerá às terças e sextas enquanto o curso de Canva para Microempreendedores acontecerá às segundas, quartas e sextas.

Serviço

Cursos Livres da Oficina do Ensino

Preparação para o Mercado de Trabalho e Canva para Microempreendedores

Inscrições: de 23/10 a 01/11, através do formulário

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8NU8id-A75H_ZXJ5CZg9xrG1BERNXYkTrvCLFqVpqg8HaCw/viewform?pli=1

Telefone: (21) 97108-0952 (Whatsapp)

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, 2504, Baldeador – Niterói

Sobre o IJCA

O Instituto Jelson da Costa Antunes - IJCA é um investimento social familiar que, desde a fundação em 2004, contribuiu com a inserção de mais de 4 mil jovens de origem popular em espaços profissionais, primeiro emprego, escolas técnicas e de formação superior. Ao longo de sua trajetória também tem apoiado direta e indiretamente mais de 50 mil pessoas nos 20 anos de existência, ao articular e fomentar ações com parceiros do ecossistema socioeducativo, conectando a educação com as formações artísticas, culturais e esportivas. Ele está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, 2504, Baldeador, Niterói.

Saiba mais sobre o Instituto no site https://ijca.org.br/ ou pelas redes sociais: @instituto.jca no Instagram e no Facebook.