Gisele Bündchen está grávida do primeiro filho com Joaquim Valente

Mais um bebê a caminho! Desta vez, a futura mamãe é a übermodel model Gisele Bündchen, de 44 anos, que espera o terceiro filho, mas o primeiro do relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, de 35 anos. Os outros filhos, do relacionamento com Tom Brady, são Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11.

“Gisele não vai dar nenhuma declaração, mas a gravidez está confirmada”, informou a assessoria de Gisele à Quem na tarde da última segunda-feira (28).

O primeiro veículo de comunicação internacional a divulgar a gestação foi a revista People, que ouviu uma fonte próxima ao casal, a qual afirmou que eles estão muito felizes e ansiosos para essa nova etapa de suas vidas.



Os rumores da gestação de Gisele ganharam força após sua ausência no desfile da Victoria's Secret Fashion Show, que ocorreu no último dia 15 de outubro. Apesar da ausência da übermodel na passarela, outras brasileiras que são estrelas da marca, como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Isabeli Fontana, compareceram.

Segundo informações de fontes do site norte-americano TMZ, a modelo estaria entre o quinto e o sexto mês de gestação. Ainda de acordo com a publicação, os pais vão aguardar o nascimento para saber o sexo da criança.