Militares são presos após “farra” no meio do expediente no Rio

Militares do 26° Batalhão de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro ficaram expostos após vídeos de um churrasco em pleno expediente serem vazados. Os militares estão detidos desde a última quarta-feira (23).

A “farra” aconteceu dentro da organização militar, onde os envolvidos estavam em celebração tomando bebidas alcoólicas, as quais são proibidas no Exército. Nas imagens também foi registrado os militares dançando com músicas emitidas por caixas de sons que estavam no local.

Presos, os soldados esperam responder o processo administrativo.

