Prefeitura vai implantar novo retorno na TransOceânica

A Prefeitura de Niterói vai construir um novo retorno na TransOceânica, na saída do Túnel Charitas-Cafubá, no bairro de Piratininga. O objetivo é facilitar o retorno dos motoristas em direção a Charitas logo após a saída do túnel.

O novo retorno será localizado nas proximidades da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e não será situado dentro do Residencial Fazendinha. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMU) irá contratar um escritório de arquitetura para elaborar o projeto executivo. Segundo a SMU, a nova estrutura vai evitar que os motoristas precisem circular por várias ruas antes de conseguirem voltar para Charitas.