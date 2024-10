Universo/Itaipu, em Niterói, recebe o projeto voltado à prevenção e conscientização contra o câncer de mama

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) realizou mais uma edição do projeto 'Universo no Outubro Rosa'. O evento, organizado por membros do Curso de Direito, aconteceu na unidade de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, recebendo a exposição “Amigas do Peito”, com fotos de mulheres mastectomizadas; e a exposição “Se Toque”, trazendo sutiãs personalizados por alunos do Curso de Moda. Houve também duas pelaestras.

Os palestrantes convidados foram o oncologista Edmar Lopes e o advogado Eduardo Almeida. Na ocasião, a parceira Cacau Brasil doou dois panetones para presentear os convidados.

Membros da equipe de organizadores do evento, na última terça-feira (24) | Foto: Divulgação

Em continiudade à iniciativa, na próxima quinta-feira (31), o Campus da Universo/Niterói, no Centro de Niterói, também receberá o evento 'Universo no Outubro Rosa', que terá participação de apoiadores como Mary Kay, Brasil Cacau e Dasfe, entre outros.

Nesse evento, haverá uma ação social com a presença de membros dos Cursos de Odontologia, Psicologia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fisioterapia, Direito, Comunicação e Jornalismo. A programação será das 10h às 16h.

Encerrando a programação, às 19h, haverá as palestras, cujo objetivo é levar aos alunos conhecimento sobre o câncer de mama, tanto da prevenção, quanto dos cuidados.

O início

Surgido em 2014, o projeto 'Universo no Outubro Rosa' foi idealizado após uma das professoras ser diagnosticada com câncer. O evento foi projetado com o objetivo de mostrar aos alunos a importância de buscar o diagnóstico precoce. A iniciativa teve apoio do diretor acadêmico Anderson Freire e do coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, Dr. Rogério Travassos.