Preleção emocionante do técnico Artur Jorge, antes de jogo contra o Penãrol, anima jogadores do Botafogo

Na noite da última quarta (23), o Botafogo conseguiu uma de suas maiores vitórias em competições continentais na história. Não só pela goleada sobre o Peñarol, por 5x0, mas também por se aproximar de uma final inédita de Libertadores. Mas o resultado começou a ser construído antes da bola rolar.

O clube, claro, se preparou para o confronto como de costume. Preparação, análise de vídeo, treinamento para explorar as fraquezas do adversário. O que de fato mudou foi a preleção do técnico português Artur Jorge. Ela foi crucial para elevar ainda mais o ânimo do grupo.

Mesmo sendo um técnico com um perfil comedido e assertivo, Artur Jorge é apaixonado pelo futebol. A paixão, então, foi o tema central da conversa dele com os jogadores. Alguns torcedores do Botafogo foram convidados a estar presente no papo. O técnico convidou um torcedor que sofre com uma doença degenerativa chamada Esclerose Lateral Amiotrófica, que é progressiva no sistema nervoso e causa paralisia motora irreversível.

Artur Jorge tentou lembrar aos atletas que, quando eles pisam no gramado, não estão correndo apenas por eles mesmos. Alguns dos atletas ficaram emocionados durante a reunião antes do duelo diante do Peñarol.

Gregore, volante do Botafogo, comentou sobre as preleções do técnico: "O Mister vem sendo muito feliz nessas preleções. Todos os jogadores já estavam bastante motivados para essa partida. É um prazer para todos nós estar jogando uma semifinal de Libertadores. Ele deu um toque final, colocou alguns torcedores para mostrar a importância das pessoas que estão vindo com a gente nessa luta."

Para chegar a inédita final da Libertadores, o Botafogo pode até perder por quatro gols de diferença. O confronto de volta, contra o Peñarol, está marcado para a próxima quarta-feira (06), às 21h30, em Montevidéu.