Escritora e professora de Maricá concorre com samba-enredo em homenagem à cultura afro-brasileira para o Carnaval 2025

A contagem regressiva para o Carnaval 2025 começou. Mesmo antes do Halloween, Natal e Reveillón, uma das maiores festas populares do mundo, o Carnaval, tem seus seus preparativos o ano inteiro a todo vapor. E esta é a época de definir um dos quesitos essenciais: o samba-enredo. Em Maricá, a disputa já começou acirrada.

Com aplausos, fé e alegria, Vanessa Andrade, professora, escritora e especialista em letramento racial, disputa, pela primeira vez o samba-enredo para a GRES União de Maricá. Sob o ritmo de um cantar que evoca paz e amor, Vanessa se destaca em um cenário tradicionalmente masculino, trazendo à tona uma narrativa que celebra a cultura afro-brasileira e as raízes espirituais da umbanda.

Nascida na comunidade da Maré, filha de Servilho e Vilma, Vanessa construiu uma carreira marcada pela defesa da equidade racial e pelo incentivo à literatura negra. Desde 2011, leciona em Maricá e, em 2013, assumiu a coordenação pedagógica na rede de Itaboraí. Além disso, fundou o coletivo Rainhas Negras, que reúne escritoras negras para fortalecer suas vozes na literatura brasileira. Seus livros infantis, como Irmãozinho Irmãozão e O Presente Perfeito de Gimbya, e a antologia Rainhas Negras: nossa verdade demonstram seu compromisso com a valorização da identidade e do protagonismo negro, temas que atravessam sua obra e sua trajetória profissional.

O samba de Vanessa, criado em parceria com Joselene Negra Black, Declar Sodree, Joel Vieira e Adriano Vieira, destaca figuras simbólicas da umbanda, como Mãe Cacilda e o guardião Sete da Lira. A composição aborda temas de resistência e cura, permeados pela fé e pela celebração.

“Tratar o tema com afeto é uma forma de cura e resgate, tanto para mim quanto para quem ouve o samba”, afirma Vanessa, que acredita no carnaval como um espaço de resistência cultural. O enredo busca promover o respeito e combater a intolerância religiosa, oferecendo uma homenagem às Yás da umbanda e suas lutas por dignidade.

Equipe de compositores | Foto: Divulgação

Além de sua participação na disputa da União de Maricá, ela contribui para o samba-enredo da Acadêmicos de Araçatiba, onde também atua como diretora pedagógica. Sua imersão no carnaval de Maricá é uma extensão de sua trajetória como educadora e escritora, unindo arte, literatura e a educação em um projeto que valoriza a cultura afro-brasileira.

“O samba ainda é um espaço muito masculino, mas estou aqui para mostrar que podemos criar narrativas sensíveis e poderosas”, ressalta Vanessa, que utiliza suas criações para inspirar e mobilizar a comunidade. Para acompanhar mais do trabalho de Vanessa Andrade, a redes social é @escritora_vanessa_andrade.

Neste ano, a União de Maricá, em busca do título da Série Ouro, mergulha na história de Seu Sete, uma das figuras mais populares da umbanda carioca, com o enredo “O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7”, assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira. Os 18 sambas-enredo concorrentes estão disponíveis no canal do YouTube da GRES União de Maricá: (https://www.youtube.com/@uniaodemarica).

A primeira eliminatória de samba-enredo acontece nesta sexta-feira, 25 de outubro, às 21h, na quadra da agremiação.