Começou! Aniversário Guanabara atrai centenas de consumidores em Niterói

Clássico evento no estado do Rio de Janeiro, o aniversário Guanabara chega para mais um ano de promoções, dessa vez, estendidas por 50 dias de ofertas.

A ampliação do período de ofertas, que teve início às 7h desta quarta-feira (23), têm como objetivo garantir uma experiência mais confortável para os clientes, já que terão um período maior para irem até as lojas, e o início do expediente mais cedo permite que o cliente evite filas para entrar.

O "mix" de promoção também foi ampliado e será possível adquirir mais de seis mil produtos com descontos exclusivos nos setores como limpeza, higiene pessoal, alimentos e bebidas.

Na unidade do Guanabara no centro de Niterói, centenas de consumidores marcaram presença no primeiro dia da campanha.

"Eu vim comprar frango e repelente, mas são tantas variedades que passei aqui nesse setor de beleza e já estou vendo o shampoo, que está com preço bom. Vale a pena pesquisar pra ver os produtos que estão na promoção mesmo", contou a aposentada Maria do Socorro Barbosa.

Maria do Socorro aproveitou as compras para passar no setor de beleza do supermercado | Foto: Layla Mussi

Já para a também aposentada Maria González, as diferenças nos preços não foram tão significativas, mas ainda assim deu para aproveitar o primeiro dia do Aniversário Guanabara.

"Dessa vez não achei que a diferença de preços foi tão grande. Então o que vim comprar é realmente o que estou vendo que vale a pena, que baixou o preço, como óleo de soja, azeite e creme de leite. Antes eu até comprava uma quantidade maior para deixar para outros meses, mas hoje não está dando mais. Mas ainda assim, o creme de leite, por exemplo, estou comprando para ficar para o fim de ano", afirmou Maria.

Para Maria González, ainda que os preços não estejam tão satisfatórios em sua maioria, alguns produtos estão valendo a pena, como o creme de leite | Foto: Layla Mussi

Para atender a população de forma eficiente, a empresa anunciou que o número de funcionários foi aumentado para essa campanha, com mais de mil colaboradores dedicados ao atendimento e à reposição de produtos nas prateleiras. No total, mais de 23 mil pessoas estarão envolvidas nesta operação.

Diversos paletes também serão distribuídos pelo espaço de vendas, facilitando o acesso às ofertas e ajudando a evitar aglomerações.

“Na verdade, eu vim fazer as compras de mês mesmo, mas alguns produtos vim pelo preço, como o creme de leite, leite condensado, arroz, feijão e algumas guloseimas que também estão na promoção. Leite condensado e creme de leite está valendo muito a pena", contou a personal organizer, Patrícia Ferreira.



Patrícia aproveitou que já iria fazer as compras de mês e garantiu diversos ´produtos em promoção | Foto: Layla Mussi

Confira algumas promoções:

Preços válidos entre 23 e 25 de outubro

- Leite Longa Vida ITALAC, 3,99;

- Óleo de Soja SOYA OU PRIMOR, 5,99;

- Creme de Leite ITALAC, 1,99;

- Açúcar GUARANI ou JOIA, quilo, 3,47;

- Leite em Pó GLÓRIA, 11,99;

- Condensado ITALAC, 4,77;

- Café Pilão, 18,98; (500g)

- Café Pelé, 16,98;

- Leite Ninho, lata, 14,98;

- Nescau, 1 quilo, 19,26;

- Maizena Piraquê, 2,97;

- Molho de Tomate PRAMESA, 0,99; (Trad/ 300g)

- Arroz Rei do Sul, cinco quilos, 22,95;

- Arroz Carreteiro ou MÁXIMO, cinco quilos, 26,95;

- Arroz Tio João ou Prato Fino, cinco quilos, 35,95;

- Feijão Panela de Barro, quilo, 4,99; (Preto)

- Feijão Copa ou Carreteiro, quilo, 6,99; (Preto)

- Feijão Máximo ou Combrasil, quilo, 7,57; (Preto)

- Calabresa SADIA, quilo, 15,49;

- Qualy, 1 QUILO, 11,98 – 500g saem por 5,99;

- Queijo Minas Monteminas quilo, 27,98;

- Bacalhau do Porto, quilo, 89,50;

- Azeite Extra Virgem OLIVE ou GALLO, 29,98; (400ML)

- Azeite Extra Virgem ANDORINHA, 500ml, 37,47 – Nesta embalagem 400ml saem 29,97; (500ML)

- Alcatra Friboi, quilo, 29,98; (Peça)

- Pá, Peito ou Acém Friboi, quilo, 24,98; (Peça)

- Contrafilé Friboi, quilo, 34,98; (Peça)

- Filé de frango LAR, quilo, 14,98;

- Filé SADIA OU SEARA, bandeja, 16,98;

- Coxa com Sobrecoxa, quilo, 6,47; (de frango com dorso)

- Drumet de frango Lar, quilo, 8,97;

- Batata Palito EASY CHEFF, 2 kg, 18,97;

- Antarctica ou Spaten, 269ml, 1,99;

- Brahma, 269ml, 1,87;

- Nívea Aerossol, 7,99;

- Kit Dove, 17,98;

- Sabonete Dove ou Phebo, 2,99;

- Papel Dualette Folha Dupla, c/16, 13,98; (L16P15)

- Casa e Perfume, 500ml, 2,99;

- Amaciante Downy, 8,99; (450ml/500ml)

- Cif Cremoso, 250ml, 4,99; (L250ml P200ML)

- Detergente Ypê, 1,87;

- Omo 5 LITROS, 41,63 – 3 litros saem por 24,98;

- Omo, 2,2kg, 20,60 – 1,6kg saem por 14,98;

- Tixan, 1,6kg, 12,75;

- Surf, 1,6kg, 9,99.