Consultor da Fiat morto em assalto será sepultado em São Gonçalo

Será sepultado às 16 horas, no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, no Laranjal, Wagner dos Santos Palmeiras, consultor de qualidade da concessionária Fiat, assassinado aos 34 anos, durante assalto na RJ-104, em São Gonçalo.

Além de perder a vida, Wagner teve seu carro de trabalho e o celular roubados pelos criminosos. Ele estava realizando um test-drive quando foi atingido por disparos no tórax, e os bandidos o retiraram do veículo antes de fugir. Wagner, consultor de qualidade na concessionária Fiat no Arsenal, deixa esposa e dois filhos, um menino de 16 anos e uma menina de apenas 1 ano e 10 meses.

A Polícia Civil informou que, as investigações para apurar a autoria do crime estão sendo realizadas.