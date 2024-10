Vestida de freira, Miss Bumbum polemiza e conquista o terceiro lugar na final do concurso

A modelo fitness Pâmella Michelinny, foi um dos maiores destaques da final do Miss Bumbum 2024, que aconteceu na última semana, quando conquistou um lugar no pódio e terminou com o terceiro lugar, porém a morena foi exaltada pelo público presente no local e muitas pessoas na internet que lhe consideraram como a verdadeira campeã moral do concurso.

Representando o estado da Bahia, a musa fez uma apresentação de tirar o fôlego exibindo um corpo escultural e um bumbum imponente que chamou a atenção de todos. A Miss Bumbum entrou no palco surpreendendo a todos palco vestida de freira e realizou um striptease ao som do sucesso "Like a Prayer", música da cantora Madonna.

"Sobre o mistério da vida e perante Jesus Cristo somos todos iguais", disse Pâmella sobre ter usado a fantasia de freira durante sua apresentação nos palcos do Miss Bumbum.

1/4 | Foto: Divulgação

2/4 | Foto: Divulgação

3/4 | Foto: Divulgação

4/4 | Foto: Divulgação









Leia mais:

Águas da Guanabara resgata a tradição da pesca com o Apoio de Pescadores

Farofa de Tanajura: Delícia ou repulsa? O Inusitado prato que divide opiniões

Mesmo terminando com o terceiro lugar, ela recebeu muitas mensagens dos seus seguidores questionando a decisão final do concurso, não a dando o título de campeã. "Concurso comprado, ela merecia o primeiro lugar", "Pâmella você é a verdadeira campeã", "Verdadeira campeã moral do Miss Bumbum", foram algumas das mensagens recebidas.

"Eu agradeço o carinho de todos os meus fãs, eu queria o primeiro lugar, mas ter conquistado um lugar no pódio já me faz campeã do Miss Bumbum. Estou muito feliz e me esforcei muito para ganhar esta faixa!", finaliza.