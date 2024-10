Motorista de ônibus desmaia após receber paulada de passageiro na Baixada Fluminense

Um motorista de ônibus da Viação Mirante Vila Rica, que não teve o nome divulgado, levou uma paulada na cabeça durante uma briga com um passageiro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na tarde da última terça-feira (22) e o vídeo da confusão teve grande repercussão nas redes sociais.

O motorista foi agredido pelo passageiro na localidade conhecida como Três Fontes, perto de Austin. O ônibus ficou estacionado próximo ao ponto da Travessa Carlos Sampaio.

De acordo com relatos de testemunhas, o passageiro que agrediu o motorista havia se negado a pagar a passagem do filho mais novo. Depois de discutir com o condutor do veículo, ele acabou pagando a passagem dele, da mulher e do filho. Ao chegar no ponto em que ia descer, ele teria dado uma vassourada no motorista. Depois disso, um passageiro passou a gravar a briga e registrou a confusão.

Nas imagens, o motorista desce do ônibus e vai para cima do passageiro e chega a golpeá-lo. O passageiro também pega um pedaço de pau e depois uma pá de lixo para bater no homem. Pessoas que estavam no local ainda tentaram separar a briga.

Nesse momento, o passageiro lança um objeto grande em cima do motorista, que cai no chão.

O passageiro lançou um objeto grande em cima do motorista, que cai no chão | Foto: Reprodução/TV Globo

Funcionários da empresa de transportes afirmam que o condutor recebeu atendimento no Hospital Geral de Nova Iguaçu e recebeu alta ainda na noite da última terça-feira (22) e que passa bem.