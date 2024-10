Aniversário Guanabara: temporada de ofertas começará na próxima quarta-feira (23)

Na próxima quarta-feira (23), começa mais uma edição do famoso Aniversário Guanabara. De acordo com a rede de supermercados, o evento terá 50 dias de duração e contará com mais de seis mil produtos em promoção nas 27 lojas da empresa no Rio e no Grande Rio.

Além disso, todas as unidades abrirão uma hora mais cedo, às 7h, para suprir toda a demanda e aprimorar a experiência de compra do consumidor. Consequentemente, o número de funcionários da rede também foi ampliado. As lojas contarão com mais de mil trabalhadores no atendimento e na reposição das mercadorias nas gôndolas. No total, mais de 23 mil pessoas estarão envolvidas nesta edição.

Para evitar aglomerações e facilitar a experiência de compra dos clientes, vários paletes serão espalhados por todo o salão de vendas. Os produtos serão transportados por 392 caminhões próprios. Para dar conta do aumento nas vendas, serão realizadas até 1.400 viagens diariamente. O objetivo é garantir o rápido reabastecimento de todas as unidades ao longo dos dias de promoção.

Volume de itens comprados pela rede em cada segmento

Higiene pessoal

Sabonete: 28 milhões de unidades

Creme dental: 19 milhões de unidades

Fraldas: 5 milhões de pacotes

Alimentação

Leite condensado: 38 milhões de unidades

Creme de leite: 30 milhões de unidades

Biscoito: 33 milhões de unidades

Leite longa vida: 9 milhões de unidades

Feijão preto: 13 milhões de pacotes

Leite em pó: 10 milhões de unidades

Café: 7 milhões de pacotes.

Margarina: 5,5 milhões de unidades

Arroz: 6 milhões de pacotes

Bebidas

Cerveja: 85 milhões de latas

Limpeza

Sabão em pó: 11 milhões de unidades

Detergente: 27 milhões de unidades