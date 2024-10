Menina de 3 anos baleada na cabeça, em Belford Roxo, segue internada em estado gravíssimo

Estela de Oliveira Ferreira, de 3 anos, segue internada em estado gravíssimo após ser atingida por um tiro na cabeça no bairro Bela Vista, em Belford Roxo. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, a menina está entubada no CTI pediátrico.

Na sexta-feira (18), Estela foi baleada durante confronto entre milicianos e traficantes. A criança estava sendo levada pelos pais a uma Unidade de Pronto Atendimento perto da casa da família - a menina estava resfriada e apresentou piora - no momento que os milicianos chegaram atirando no bairro. De acordo com testemunhas, a região é dominada pelo tráfico de drogas.

Inicialmente, Estela foi levada para um hospital infantil em Belford Roxo mas, devido à gravidade da lesão, foi transferida. No mesmo dia que foi atingida, a menina foi submetida a um procedimento de drenagem de um hematoma intracerebral temporal esquerdo e craniotomia descompressiva extensa.