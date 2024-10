Porto da Pedra apresenta sambas à comunidade neste domingo

A Porto da Pedra apresentará no próximo domingo, a partir das 16h, os sambas que disputarão a preferência da diretoria e da comunidade para representarem o enredo “A Borracha que o Tempo Não Apagou”, de Mauro Quintaes, com o qual a vermelha e branca desfilará na Marquês de Sapucaí na luta pelo título da Série Ouro do carnaval carioca no sábado, 01 de março.

Em uma competição curta e eletrizante, as três parcerias inscritas subirão ao palco para levantar o público que curtirá o fim do domingo com muito samba e entrada grátis até as 18h. Na programação, o esquenta fica por conta do Pagode do Europeu para, em seguida, dar espaço ao elenco-show do Tigre. Passistas, baianas, velha-guarda, casais de mestre-sala e porta-bandeira, serão embalados pela voz marcante de Wantuir e pela energia dos ritmistas de mestre Pablo, comandante da Bateria Ritmo Feroz.

Cada parceria terá 20 minutos para sua apresentação e obedecerá a ordem estabelecida por sorteio realizado na reunião dos compositores, conforme segue:



Samba 05: Parceria de Vadinho e Cia

Samba 10: parceria de Capitão Barreto e Cia

Samba 01: Parceria de Guga Martins e Cia

A festa que vai marcar a escolha do hino oficial da vermelha e branca que representa São Gonçalo, acontecerá no dia 26 de outubro, a partir das 22h. Os sambas estão disponíveis para o público no canal oficial da escola no Youtube.

A quadra da escola fica na Travessa João Silva, nº 84, Porto da Pedra.

Serviço: apresentação dos sambas carnaval 2025 - Porto da Pedra

Data: 20 de outubro, domingo

horário: a partir das 16h

Entrada: grátis até 18h; após esse horário R$5; mesas com 04 lugares R$50

Classificação: livre

Informações: (21) 98531-5102