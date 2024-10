Brasil começa a testar primeira vacina contra hanseníase

O Brasil está próximo de ter o primeiro imunizante contra a hanseníase em seu calendário de vacinação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) a iniciar os testes da vacina em humanos no Brasil. Caso a pesquisa tenha resultados positivos, o Governo pode estudar colocar a vacina entre os imunizantes acessíveis gratuitamente através da rede pública de saúde.

Inicialmente, o IOC vai testar em 54 voluntários. A vacina testada será a LepVax, desenvolvida pelo instituto norte-americano Access to Advanced Health Institute (AAHI). Apesar de ser o primeiro teste do tipo no brasil, essa não será a primeira vez em que ela será aplicada em seres humanos. A LepVax já foi testada em 24 americanas e apresentou os índices de segurança e imunogenicidade necessários para continuar sendo testada.

O objetivo principal do teste no Brasil é observar os efeitos do imunizante em um cenário epidemiológico, já que, atualmente, o país é o segundo com mais casos da doença em todo o mundo, atrás apenas da Índia. Com 245 mil novos registros da infecção entre 2014 e 2023, o Brasil concentra cerca de 90% dos casos da doença no continente americano.

Doença crônica infecciosa causada por uma microbactéria, a hanseníase pode comprometer funções musculares, sensibilidade térmica de partes do corpo e nervos periféricos. Como a doença tem um longo período de incubação, alguns dos sintomas podem demorar anos para serem notados. Atualmente, o único imunizante usado para prevenção da hanseníase é a vacina BCG, que oferece proteção apenas parcial contra a bactéria.