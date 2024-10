Petrobras anuncia redução de 1,41% no preço do gás natural

O valor do gás natural, vendido pela Petrobras para as distribuidoras no Brasil, vai diminuir no próximo mês. A empresa confirmou uma redução de 1,41% no preço do molécula do gás em relação ao trimestre anterior. O impacto no valor pago pelo consumidor final pode variar.

A revisão faz parte da previsão de reajustes trimestrais da companhia e segue oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio do dólar. Maurício Tolmasquim, diretor de Transição Energética e Sustentabilidade, disse que o reajuste busca, também, aumentar a oferta de contratos por gás e incentivar a demanda.

Leia também:

➢ Brasil enfrenta seleção peruana em Brasília pelas Eliminatóriasl

➢ Após pane com avião presidencial no México, Lula usará maior aeronave da FAB para viagem à Rússia

"Foi aprovado em outubro, pela diretoria, novas ofertas de contratos de gás para distribuidoras com maior diversificação e flexibilidade nos contratos, como prazo, local de entrada e indexador. Antes, havia 20 possibilidades de combinação. Agora, serão 48 possibilidades... [Teremos] um incentivo à demanda, com um prêmio para as distribuidoras. Trata-se de um desconto de 10% no preço de referência para o consumo acima do compromisso mínimo. Se ultrapassarem esse compromisso, terão esse desconto", disse o diretor.

O preço final do gás pago pelo consumidor é afetado não apenas pelo valor de venda da molécula às distribuidoras, mas também por custos de transporte, de portfólio de suprimento, pelas margens de lucro de cada distribuidora e por tributos federais e estaduais.