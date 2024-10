Criança de 9 anos invade hospital veterinário e mata 23 animais

Um caso chocou a cidade de Nova Fátima, localizada no norte do Paraná, no último domingo (13), quando uma criança de aproximadamente 9 anos invadiu um hospital veterinário e assassinou 23 animais de pequeno porte. Um dia antes da tragédia, foi inaugurada a fazendinha do local, que foi palco das cenas de violência registradas por câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Militar, o dono do hospital, o veterinário Lúcio Barreto, chamou a equipe depois de encontrar mais de 15 coelhos mortos e outros animais soltos. Ao analisar as imagens registradas pelas câmeras de segurança, os proprietários se depararam com uma criança, que estava acompanhada por um cachorro, e invadiu o local, maltratando os animais por aproximadamente 40 minutos. Nas imagens, foi possível ver que alguns bichos foram jogados contra a parede, enquanto outros tiveram as patas arrancadas e foram esquartejados.

O responsável pelo hospital, Lúcio Barreto, disse que cuidava dos animais com muito carinho e prazer e que, após ver a cena de horror, se sente impotente e triste pelos bichos.