Projeto social é o pontapé inicial para a formação de futuros craques da bola e da cidadania

No Mês das Crianças, não há melhor jogada do que reunir meninos e meninas para se divertirem dentro das quatro linhas. E, quando a diversão dribla as barreiras e se alia à educação, o placar fica ainda mais interessante. Essa é a premissa do Projeto Futebol de Rua Pela Educação, que reúne 80 alunos, de 7 a 14 anos, no Salgueiro, em São Gonçalo. Com o patrocínio da Águas do Rio e do Instituto Aegea, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o projeto dá um verdadeiro "chapéu" nas dificuldades e cria oportunidades para a garotada.

Na quadra dessa comunidade, algumas regras foram criadas para estimular mais do que a vitória no placar. Lá, o drible vale mais do que um gol, o "jogo limpo" é incentivado e a autoarbitragem coloca os alunos no comando de suas próprias partidas. Esses ingredientes ampliam o diálogo, despertam o protagonismo e promovem a educação socioemocional. As aulas acontecem às segundas e terças-feiras, em dois turnos, com direito a reforço pedagógico e um lanche para garantir a energia dos pequenos atletas.

“O projeto é muito importante porque oferece para as crianças da comunidade uma opção de lazer. Meu filho é autista, e as aulas têm ajudado tanto na quadra quanto na escola. Ele tem se interessado por tudo, e isso tem auxiliado em seu desenvolvimento. Toda terça-feira ele já sabe que tem futebol, acorda, bota a chuteira e quer vir rápido”, contou Tuanny Castro, mãe do pequeno Heitor, que já demonstra habilidade no ataque e na vida.

Leia também:

Vídeo: Homem esfaqueia ex-namorada por ciúmes e é preso em flagrante no Alcântara, em SG



Homem acusado de assédio sexual na UFF é liberado pela polícia



Para Tâmara Mota, gerente de responsabilidade social da Águas do Rio, o projeto marca um gol de placa ao transformar vidas na comunidade. “A nossa atuação vai além dos nossos serviços enquanto concessionária, ela proporciona melhoria na qualidade de vida da população por meio do Saneamento Básico. E os projetos socioeducativos são fundamentais neste sentido, pois contribuem para a inclusão social, o desenvolvimento e a cidadania”, destacou Tâmara.



Para Éber Dartora, gerente de Relacionamento Institucional do Instituto Futebol de Rua, os resultados do projeto em São Gonçalo vêm surtindo efeitos positivos na região.

“Fiquei feliz de estar com a equipe da Águas do Rio, as professoras e alunos e percebi que o projeto está atingindo seu objetivo de garantir para crianças e adolescentes um espaço de brincadeiras, seguro e inclusivo que potencializa o desenvolvimento humano de todos. Estamos oferecendo a oportunidade de elas exercerem o direito de serem crianças”.

No aspecto pedagógico, o projeto tem trabalhado diversos temas que não são abordados no ambiente escolar “porque queremos formar cidadãos e cidadãs conscientes de seus direitos” - explicou.

Saúde e meio ambiente em sala de aula

Desde que assumiu os serviços de saneamento em 27 cidades fluminenses, em novembro de 2021, a concessionária tem gerado oportunidades significativas para crianças e adolescentes. Somente no Leste Fluminense, mais de 10 mil estudantes de escolas públicas foram impactados com palestras e apresentações do esquete “Dra. H20 e a Galera da Água”, que integra o Saúde Nota 10 – neste programa, por meio de rodas de conversa, atividades e jogos, os profissionais da empresa abordam em escolas a temática do saneamento, destacando a importância da água tratada e do esgotamento sanitário.

Outras iniciativas de destaque são os projetos como a Orquestra do Jardim Catarina, Pioneiros, Super Autor e o programa de Jovens Aprendizes.