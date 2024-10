Após instabilidades, Pix volta a funcionar no Brasil

Uma das formas de pagamentos mais usadas no país, o Pix, amanheceu com problemas nesta segunda-feira (14). O sistema apresentou instabilidades em diversas regiões do país ao longo do início do dia. Segundo o Banco Central (BC), o funcionamento do serviço foi normalizado no início desta tarde.

A maior parte das instabilidades começou por volta das 10h20, segundo reclamações de internautas. Por volta deste horário, o site DownDetector, que apura instabilidades em serviços online, já tinha milhares de relatos de falhas do Pix nos bancos Nubank, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Banco do Brasil, PicPay, Bradesco e Inter.

Os problemas persistiram por cerca de duas horas. Às 12h35, o BC emitiu uma nota confirmando a falha de infraestrutura e informando a normalização dos serviços. “Houve a ocorrência de problemas técnicos no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) que afetaram o funcionamento do Pix durante a manhã desta segunda-feira (14/10). As equipes do Banco Central atuaram rapidamente, e o problema já se encontra resolvido”, disse, em nota, o órgão federal.