Criador do 'Garoto Bombril', Washington Olivetto morre aos 73 anos

Morreu na tarde do último domingo (13), o publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos. Criador do Garoto Bombril, ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, para tratar complicações de uma cirurgia feita no pulmão em São Paulo. Ainda não há informações sobre local e horário do enterro.

Olivetto é um dos publicitários mais renomados e premiados do mundo. Ele conquistou mais de 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes, apenas na categoria filmes, e é o único latino-americano a ganhar um Clio em 2001, com um comercial para a revista Época.

Leia mais

São Gonçalo segue vacinação contra covid-19 e gripe

MMSG celebra Dia da Criança com ações educativas, festa e diversão



Além disso, ele também foi nomeado um dos 25 publicitários-chave do mundo pela revista britânica Media International e eleito duas vezes o publicitário do século pela Associação de Agências Latino Americana (ALAP) e pelo site de notícias Monitor Mercantil.



Olivetto ainda foi nomeado vencedor do “2014 Clio Lifetime Achievement Award” e em 2015 foi escolhido como o primeiro não anglo-saxão da história a entrar para o “Creative Hall of Fame, do The One Club”.

O reconhecimento público de seu trabalho inspirou duas canções de Jorge Ben Jor – “Alô, Alô, W / Brasil” e “Engenho de Dentro”. Seu nome também virou nome de pratos em restaurantes sofisticados.