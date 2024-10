MMSG celebra Dia da Criança com ações educativas, festa e diversão

Administrados pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), o Núcleo Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violências Domésticas e/ou Sexuais (NEACA) e o Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência (NACA/SG) celebraram o Dia da Criança, com ações educativas e muita diversão, durante eventos realizados nas respectivas unidades, no Zé Garoto (SG).

Nas ações, as equipes técnicas dos núcleos realizaram diversas atividades educacionais e recreativas como oficinas de arte, pintura, projeção de filmes, além de brincadeiras, distribuição de brindes e lanches para cerca de 60 crianças e adolescentes. Concomitantemente, os pais e responsáveis participaram de palestras e rodas de conversas, com temáticas voltadas à importância do brincar e parentalidade, ministradas por assistentes sociais, educadores, pedagogos e psicólogos.

Leia também:



Qualifica Maricá abre inscrições para 1.475 vagas em cursos de qualificação profissional

Prefeitura de Niterói transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público para 1º de novembro

Oficinas de arte e pintura | Foto: Divulgação

‘Resgatar a importância das brincadeiras’

Para Lívia Gaspary, coordenadora do NACA/SG, que atua na avaliação interdisciplinar de crianças e adolescentes vítimas de violência, o evento alusivo ao Dia das Crianças foi planejado para resgatar a importância das brincadeiras e da ludicidade, em um mundo, segundo ela, marcado pelo entretenimento tecnológico, individualismo e onde as interações familiares sofreram rupturas e mudanças nas relações.

“ O NACA atua na avaliação interdisciplinar atendendo crianças e adolescentes vítimas de violência e, por conta dessa atuação, planejamos nesse dia, alusivo ao Dia das Crianças, um evento festivo para resgatarmos a importância das brincadeiras, sobretudo as antigas. Além de oficina de pinturas e arte, oferecemos um lanche tradicional com muito cachorro quente, bolo, gelatina, doces e refrigerante. Enquanto as crianças brincavam, os pais e responsáveis participaram de uma roda de conversa sobre a relevância das brincadeiras e das interações com os filhos”, disse Gaspary.

‘Compreensão das emoções’

Integrante do NEACA Tecendo Redes/SG, a psicopedagoga Érica Macêdo ressaltou a importância das atividades coletivas para promover a compreensão das emoções. A equipe do núcleo organizou um ‘cine-pipoca’ no auditório do MMSG, onde foi projetado o filme ‘Divertidamente 2’ para um grupo de crianças e adolescentes.

“O setor pedagógico decidiu promover um ‘cine-pipoca’ por ser uma atividade coletiva. Além da descontração, a atividade teve como objetivo a compreensão das emoções fazendo com que essas crianças e adolescentes possam refletir sobre como elas influenciam nos comportamentos e relações”, explica Macêdo.]

Para a psicopedagoga, as atividades coletivas são fundamentais para crianças e adolescentes atendidas no NEACA. “Essas atividades contribuem para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais como respeito, empatia, entre outros, além de estimular a criação de memórias afetivas que, por sua vez, auxiliam no processamento e regulação dos sentimentos e atitudes”, complementa Érica.

Psicóloga enfatizou o universo lúdico das crianças



Responsável pela roda de conversas com os pais e responsáveis, a psicóloga Vanessa Honorio (NACA/SG), enfatizou o universo lúdico e seus efeitos positivos nas relações sociais. Honorio ressaltou, durante a reunião com os pais, as prerrogativas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que define o direito de brincar.

“A proposta da roda de conversa foi criar um ambiente dinâmico, onde pais, mães e responsáveis pudessem participar e entender a importância do brincar de cada criança. Buscamos trazê-los para esse universo lúdico e lembramos do ECA que ressalta o brincar como direito das crianças e adolescentes. O brincar traz diversos benefícios como o desenvolvimento físico, emocional, social, cognitivo, criatividade, senso de estratégia e respeito às regras”, ressalta a psicóloga.

Diminuição dos agravos decorrentes das violências

Para a pedagoga Renata Moreira (NACA/SG), criança que brinca é feliz, desenvolve habilidades, expressa melhor as emoções e se torna mais produtiva na escola e nas relações sociais. “Uma criança que brinca de forma contínua e recorrente durante a infância é mais produtiva na escola e interage melhor com seus pares. A tendência é se tornar um adulto saudável e com a saúde mental em dia”, destacou Moreira, que repudiou o uso indiscriminado de recursos eletrônicos, como aparelhos celulares nas relações domésticas, em detrimento das brincadeiras.

A educadora social Anna Maria Cabral (NEACA/SG) participou da organização do cine-pipoca e ressaltou a importância do lúdico para expressão de emoções, sobretudo na adolescência, quando há uma transição de faixa etária cercada de desafios. Para Cabral, as brincadeiras e as atividades coletivas estimulam o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. “Sempre destacamos o brincar e as atividades coletivas como formas de expressão das emoções. Durante o atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência percebemos que nas brincadeiras elas expressam sentimentos, emoções e desenvolvem habilidades. Essas atividades ajudam no acompanhamento da equipe técnica e auxiliam na diminuição dos agravos decorrentes das violências”, explica a educadora.

Atendimentos a adolescentes e jovens em três municípios

O NEACA Tecendo Redes, iniciado em 2024, com a parceria da Petrobras, atende demandas relativas às violências domésticas e/ou sexuais e também atua em apoio a outros projetos para capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social. O projeto já abrangia os municípios de São Gonçalo e Itaboraí, e agora chega a Duque de Caxias com o objetivo contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos).

Já o NACA, projeto realizado em parceria com a Fundação para Infância e Adolescência (FIA), atende em São Gonçalo e Niterói.

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, nos endereços e telefones abaixo:

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).

NACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 215, Zé Garoto. (2606-5003/989004217)

NACA (Niterói)- Av. Ernani do Amaral Peixoto, 116 - sala 401 - Centro, Niterói. (2719-8862 / 965211716)