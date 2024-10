DER-RJ avança nas obras de implantação de rodovia entre Casimiro de Abreu e Macaé

Com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025, o projeto beneficiará mais de 300 mil moradores das duas cidades - Foto: Divulgação

As obras na RJ-162 incluem a pavimentação do trecho, hoje de terra batida, com a reconfiguração de curvas acentuadas em pista única, um novo sistema de drenagem e sinalização, tornando a rodovia mais segura para os motoristas e capaz de comportar o aumento do fluxo de veículos até a Ponte do Baião, outra obra de construção, também em curso. O presidente do DER-RJ, Pedro Ramos, ressalta que todas as etapas estão sendo realizadas de acordo com as normas ambientais e com as licenças necessárias, garantindo o respeito às áreas de proteção, como a reserva biológica localizada nas proximidades.

As obras na RJ-162 incluem a pavimentação do trecho, hoje de terra batida, com a reconfiguração de curvas acentuadas em pista única, um novo sistema de drenagem e sinalização, tornando a rodovia mais segura para os motoristas e capaz de comportar o aumento do fluxo de veículos até a Ponte do Baião, outra obra de construção, também em curso. O presidente do DER-RJ, Pedro Ramos, ressalta que todas as etapas estão sendo realizadas de acordo com as normas ambientais e com as licenças necessárias, garantindo o respeito às áreas de proteção, como a reserva biológica localizada nas proximidades.



"Nosso compromisso é garantir uma rodovia mais segura e eficiente, que atenda às necessidades da população, respeitando todas as diretrizes ambientais vigentes e assegurando que as obras aconteçam com o devido licenciamento", afirma Pedro.

Ponte do Baião: obra estratégica para a mobilidade e segurança



Paralelamente, o DER-RJ investe R$29 milhões na construção da Ponte do Baião, sobre o Rio Macaé. Com 12,8 metros de largura, 125 metros de comprimento e pista dupla, a ponte será essencial para garantir a fluidez do tráfego, melhorando a segurança dos motoristas. Sua estrutura, feita inteiramente de concreto armado, assegura uma durabilidade de mais de 100 anos, proporcionando uma solução de longo prazo para a mobilidade local.



O diretor de Obras e Conservação do DER-RJ, José Milton Couto, explica que o projeto foi cuidadosamente planejado para garantir a segurança e a durabilidade da ponte ao longo dos anos.



"A tecnologia empregada foi projetada para assegurar uma via robusta e confiável, com estrutura capaz de atender as demandas da região por muitas décadas", afirma.



Localizada na Bicuda Pequena, no distrito de Cachoeiras de Macaé, a ponte será a principal via de acesso para os moradores da região, conectando a área à BR-101, uma rota estratégica para a logística da região. A obra é um dos pilares das intervenções realizadas na RJ-162, promovendo maior segurança viária e melhorando o tráfego na região.