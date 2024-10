Rodrigo Neves é recepcionado por Lula em Brasília; Saiba mais!

Na manhã da última quinta-feira (10), Rodrigo Neves (PDT) foi um dos candidatos a prefeitura a serem recebidos, em Brasília, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além do niteroiense, Guilherme Boulos(PSOL), candidato em São Paulo, e Lúdio Cabral (PT), em Curitiba, também foram recepcionados por Lula.

O presidente gravou vídeos de apoio para os aliados. Durante a reunião, Rodrigo, que busca retornar ao comando da Cidade Sorriso, afirmou que conseguiu conversar com o presidente e firmar acordos para investimentos bilionários na cidade. Entre os projetos debatidos está a realização de obras de readequação de moradias em comunidades de Niterói, por meio do programa "Vida Nova no Morro". Segundo o candidato, todas as casas com tijolos aparentes receberão intervenções de alvenaria.

Leia também:



Propaganda eleitoral no rádio e na TV retorna nesta sexta-feira

Crianças terão embarque gratuito nas estações de metrô do Rio durante os fins de semana de outubro

A saúde da população niteroiense também foi discutida pelos políticos. Neves aproveitou a oportunidade para se reunir com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e apresentou a proposta de criar Centros de Exames e Especialidades em cada região da cidade. Por conta do compromisso com a presidência, Rodrigo teve quer cancelar o encontro que teria com o prefeito reeleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). A previsão é de que o encontro seja remarcado para a próxima semana.