Comércio aquecido: Vendas no Centro de SG são impulsionadas pela chegada de novas lojas

Com a retomada da economia, após o período de queda durante a pandemia, o aumento da demanda por produtos e serviços tem sido notório nos principais centros comerciais de todo país. Em São Gonçalo, a região do Centro da cidade vem sendo inflamada graças à chegada de novos empreendimentos, que estão contribuindo significativamente para que o setor de comércio esteja aquecido.

A chegada de novas lojas de varejo, principalmente voltadas aos setores de utilidades do lar, moda feminina e acessórios, tem atraído cada vez mais a população do município para as compras, fomentando o comércio, que está vivendo um momento de considerável progresso.

Para o presidente da Associação comercial e empresarial de São Gonçalo (ACESG), Evanildo Barreto, a abertura de novas lojas foi a "virada de chave" na melhoria do setor comercial da cidade. "Nós tivemos a abertura de mais lojas de varejo no Centro de São Gonçalo, principalmente de utilidades do lar, moda feminina e moda para toda família. Além de óticas e drogarias, o que mostra que o poder de compra do gonçalense sem dúvida alguma está aumentando. E tudo isso deve-se também à melhoria da infraestrutura local, ao investimento feito em mobilidade urbana e captação de recursos, investimentos feitos pela Prefeitura. A gente vive um momento melhor na cidade no ponto de vista comercial e isso reflete para os comerciantes e para a cidade de um modo geral, resgatando a auto estima do munícipe e o orgulho de ser gonçalense".

Novos empreendimentos surgem a todo momento na região do Centro da cidade, como a loja Charme, que foi inaugurada há 4 meses e desde os primeiros dias vem atraindo um grande número de consumidores, especialmente mulheres.



"A loja tem crescido mais a cada dia. O movimento é bem grande, principalmente pela procura do público feminino. E São Gonçalo estava parado né? Agora as coisas estão melhores, em um momento excelente para o comércio local. Aqui no Centro a nossa loja 'ta bombando', mesmo com tão pouco tempo desde a inauguração, então a gente vê na prática, no dia a dia, que com certeza a chegada desse empreendimento deu uma inflamada na economia aqui da região", afirmou Juliana dos Santos, gerente da loja Charme.

Consumidores na loja Charme, localizada no Centro de São Gonçalo

De acordo com dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE, as vendas do comércio brasileiro subiram 0,6% em julho, após caírem 1% no mês anterior. O número veio levemente acima do esperado pelos economistas, que calculavam alta de 0,5%.



Para o presidente da Câmara de dirigentes lojistas de São Gonçalo (CDL), Mario Santos, o Centro de São Gonçalo está sendo "redescoberto e reativado".

"O Centro de São Gonçalo sempre teve um grande potencial em termos de comércio, com várias lojas atendendo ao público gonçalense de uma forma geral. É importante frisar que no período da pandemia houve um recesso econômico em todo país, e São Gonçalo não ficou de fora. Tivemos o fechamento de algumas lojas em um período muito difícil para os comerciantes. Mas agora, com o crescimento da economia, o Centro de São Gonçalo está sendo redescoberto e reativado. O Centro da cidade é bem interessante, porque oferece transportes públicos para qualquer parte do município de um modo geral, o que possibilita a chegada da população ao Centro com facilidade. Em função disso, São Gonçalo está vivendo um novo momento, onde o comércio realmente está aquecido. Esperamos que o final de ano de 2024 seja bem promissor com as vendas em alta", disse o presidente da CDL de São Gonçalo.

Crescimento do setor em todo Brasil



Uma pesquisa realizada em maio deste ano, em comparação com o mesmo mês no ano passado, revelou que as vendas cresceram 8,1% no mês em todo país. A alta registrada foi puxada pelos seguintes avanços, conforme aponta o IBGE: outros artigos de uso pessoal e doméstico (14,5%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (13,6%), hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (10,5%), móveis e eletrodomésticos (2,1%) e tecidos, vestuário e calçados (2,0%).

Em relação às vendas varejistas brasileiras, no mês de abril foi registrado o aumento de 0,9% das vendas sobre o mês anterior, segundo infirmou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O mercado de trabalho aquecido, aumento da renda, benefícios sociais, inflação controlada e condições melhores de crédito trazem um cenário mais favorável ao setor de varejo no Brasil neste ano.