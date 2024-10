Terceiro voo da FAB com brasileiros resgatados do Líbano chega a São Paulo

Na manhã desta quinta-feira (8), o terceiro avião da Força Aérea Brasileira(FAB) destinado à repatriar brasileiros que estavam no Líbano pousou, em São Paulo, com 217 passageiros e 5 animais. A aeronave decolou às 13h15 (horário de Brasília) de Beirute (Líbano) com destino a Guarulhos (SP) e chegou no Brasil por volta das 8h20.

A aeronave que trouxe o grupo de volta ao país de origem foi um KC-30, com capacidade para 230 pessoas, que fez escala em Lisboa, Portugal. Inicialmente, o grupo era composto de 218 pessoas, porém, um passageiro um dos passageiros precisou ficar na capital portuguesa. O homem de 41 anos teve uma suspeita de trombose identificada pelos médicos da FAB, ele está recebendo acompanhamento médico e assistência do consulado brasileiro.

Leia mais:

Dia das Crianças: Shoppings em SG garantem atividades gratuitas e brincadeiras interativas

Esgoto a céu aberto causa transtornos no Mutuá

Chegada no Brasil | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Raízes de Cedro



O voo faz parte da Operação Raízes de Cedro, comandada pelo governo federal, para repatriar brasileiros que estejam no território libanês, área de conflito entre Israel e o grupo Hezbollah.

O objetivo do processo é trazer para o país, pelo menos, 3 mil dos 21 mil brasileiros que vivem atualmente no Líbano, incluindo estrangeiros parentes de primeiro grau, como pai, mãe, filhos e cônjuges. De acordo com o governo, a meta é garantir que em todos os voos todos os assentos estejam ocupados. Já estimativas da FAB, apontam a média de 500 repatriados por semana, podendo variar de acordo com a situação do conflito.

Depois do terceiro voo decolar do Líbano, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota na qual informou que a embaixada brasileira em Beirute mantém contato com os cidadãos e seus familiares para organizar os próximos repatriamentos. Quando o conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah se intensificou, a embaixada enviou aos brasileiros na capital libanesa um formulário on-line para que informassem sobre a necessidade de eventual ajuda, fosse por meio de repatriação ou orientação sobre serviços públicos locais.