Blitz de prevenção ao câncer de mama chega ao Terminal Gentileza e à estação Praça XV das Barcas

Nesta quinta-feira (10/10), a ação do Caminhos para a Saúde, do Instituto CCR, será especial para as mulheres que circularem pelo Terminal Gentileza e pela estação Praça XV das Barcas. Neste dia, além dos serviços gratuitos de massoterapia, aferição de pressão, tipagem sanguínea e testes de glicemia, elas receberão orientações sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, em alusão ao Outubro Rosa.

No Terminal, os atendimentos serão realizados das 8h às 12h. Já nas Barcas, os serviços ficarão disponíveis das 13h às 17h, ao lado da área de desembarque. Na ocasião, a “Vitoriosa da CCR Barcas” Carla Ganhadeiro, que atua como Gerente de SGI na concessionária e já passou por esse diagnóstico, compartilhará sua experiência de superação da doença com as clientes dos modais.

Ela percorrerá as estações para compartilhar sua história de coragem e vitória e, através dessa troca de experiências, inspirar outras mulheres. Além da colaboradora, voluntárias da empresa distribuirão panfletos informativos e lacinhos cor de rosa em apoio ao tema.

Carla já foi diagnosticada com câncer de mama | Foto: Divulgação

"Sempre recomendo que as pessoas prestem atenção em seu corpo, aos sinais que ele dá. Determinado dia acordei sentindo dor e, na mesma hora, fui para o hospital. Realizei diversos exames e recebi o meu diagnóstico. Talvez se não tivesse prestado atenção nesse sinal, tivesse adiado essa ida ao médico, não estivesse aqui para compartilhar esse relato. Na correria do dia a dia, as pessoas não costumam dar importância e às vezes acaba sendo tarde demais. A saúde precisa ser priorizada" afirmou Carla Ganhadeiro.

O câncer de mama é o mais comum em mulheres, seguido do câncer de pele. Estima-se que no Brasil mais de 73 mil novos casos serão diagnosticados até o final de 2024. O Ministério da Saúde afirma que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis.

Projeto Help - A campanha do Outubro Rosa também destaca a importância de cuidar da saúde mental. Isso porque, após receber o diagnóstico de uma doença, muitas vezes o estresse e a ansiedade podem agravar o quadro ou dificultar a recuperação.



Com o objetivo de promover o bem-estar das mulheres, também serão realizadas ações especiais de escuta e acolhimento, como o “Cantinho do Desabafo”, o “Abraço da Superação” e a distribuição de cartas com mensagens motivacionais. O atendimento gratuito, realizado por voluntários do Instituto Help, parceiro da iniciativa, é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade emocional. Os atendimentos também ocorrerão das 8h às 12h, no Terminal Gentileza; e das 13h às 17h, na Praça XV.