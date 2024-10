Brasileiro fisiculturista cadeirante recusa cirurgia para poder competir no Mr. Olympia

Josué Monteiro de 25 anos, é conhecido na internet pelo apelido de Gorila Albino, ele é um atleta de fisiculturismo cadeirante que tem o sonho de conquistar o Mr. Olympia na categoria Wheelchair, para atletas com deficiências físicas que os colocam em cadeiras de rodas. O jovem tem a possibilidade de realizar uma cirurgia para recuperar parte da mobilidade das pernas mas recusou para seguir seu sonho.

Aos 3 anos de idade Josué sofreu um acidente enquanto andava de skate e lesionou a região da costela, o que causou atrofiamento na musculatura e o impediu de caminhar normalmente. Mesmo com um infância cheia de dificuldades ele nunca se abalou e quando conheceu a musculação sua perspectiva de vida mudou. Com isso, ele começou a adaptar diversos exercícios na academia para conseguir treinar todos os grupos musculares de seu corpo.

No ano de 2020 o jovem encontrou o influenciador fitness Thiago Toguro e o que seria apenas um encontro entre fã e ídolo, se tornou em uma amizade com o blogueiro fazendo um convite á Josué, para eles treinarem juntos. Após contar sobre sua vida, o jovem foi chamado para fazer parte da "Mansão Maromba", que era uma espécie de reality show criado pelo influenciador onde diversas pessoas do meio fitness moravam juntos em uma casa e criavam conteúdo sobre musculação. Com isso, o jovem começou a ganhar notoriedade no meio da maromba.

A partir daí, o fisiculturista passou a aparecer em vários vídeos e conseguiu crescer a imagem e a popularidade nas redes sociais. Hoje, Josué conta com mais de 200 mil seguidores no Instagram, além de seu canal no YouTube. Após participar de campeonatos amadores o atleta conseguiu se profissionalizar no ano de 2023, com a conquista do Arnold Classic South America.

Após isso veio a consagração do atleta, em sua primeira participação nos palcos do Olympia o jovem ficou em terceiro lugar na categoria wheelchair. Josué falou sobre futuras competições e uma possível cirurgia no futuro: "Tenho a possibilidade de fazer a cirurgia, mas preferi não fazer agora para seguir com minha carreira. Sei que isso me daria mobilidade, mas tenho um propósito, não me permito fazer. Quero ser o primeiro Mr. Olympia da categoria. Depois de dois ou três títulos, posso pensar em fazer", afirmou na ocasião.

O Mr. Olympia que é a maior competição de fisiculturismo do mundo começa nesta quinta feira (10) em Los Angeles, EUA, e vai até o domingo (13).