Viralizou: Porco é levado para passear com mais de 10 cães pelas ruas de Botafogo

Porco caminhando com cães em Botafogo, na Zona Sul do Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

A imagem do adestrador José Luís Garcia saindo para passear com mais de 10 cães e um porquinho de estimação na Praça Nicarágua, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, viralizou nas redes sociais. O porco inclusive, vestia uma camisa do Flamengo e chamava a atenção no meio dos outros animais. Batizado com o nome de "Pablo de Arrascaeta", em homenagem ao jogador uruguaio do Flamengo, o animal completou dois anos de idade nesta quarta-feira (9). Ele ganhou um bolo de milho especial para comemorar a data.



O porquinho, que já é famoso na internet, é super dócil e encanta as pessoas por onde passa. Ele atende a comandos, vive como um pet e adora passear.

Pablo de Arrascaeta comendo o bolo de milho que ganhou pelo aniversário de dois anos de idade | Foto: Reprodução/TV Globo

José destaca que a convivência do porco com os cães é tranquila. “A gente não pode deixar de suprir as verdadeiras necessidades dos animais. Eles vivem em matilha e não podemos tirar a essência deles. Eles precisam desse convívio social”, explicou José Luís, o adestrador, em entrevista à TV Globo.



José Luís, que trabalha com animais há mais de dez anos, ressalta importância do adestramento no cuidado com os animais e para que eles tenham uma relação saudável com o ambiente.

"A gente tem que suprir os quatro pilares de um cão equilibrado. Um deles é o exercício, que é um dos principais. A disciplina, com regras, limites e restrições. Em seguida a autopreservação, que tem a ver com a questão da castração. Aí vem o carinho, que é importante dar, no momento certo e na proporção certa", completou o adestrador.