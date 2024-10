Colégio Dom Hélder Câmara recebe projeto de escola intercultural Brasil-Índia: 'Gentileza gera Gentileza'

O Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara (CApDHC), em São Gonçalo, abriu as portas, na manhã desta segunda-feira (07), para receber alunos na Escola Estadual Jornalista Maurício Azedo- Brasil-Índia, para mais uma etapa do projeto Gentileza gera Gentileza, onde, com incentivo da UNESCO, as escolas fazem parcerias para troca de conhecimento, de cultura e de formas de educar.

A equipe do 9° ano do ensino fundamental, com orientação da professora de geografia, Ana Cristina Bernardo, receberam os alunos convidados, junto com professores e o Consul honorário da Índia no Brasil, o Leonardo Ananda.

A escola convidada foi recepcionada pelos alunos da classe intermediária, que se apresentaram com música, interpretando em libras e dança.

Além deles, a Reitora da Universidade Salgado de Oliveira, Jaína Mello Ferreira falou aos alunos, relembrando a história da criação da instituição e homenageando a memória da professora Marlene.

"Eles vieram hoje do Rio para trocar mensagens de amor. Essa escola tem um coração muito grande, que é o coração da reitora Marlene Salgado de Oliveira, que fundou essa escola. A professora Marlene era muito determinada, audaciosa e sabia o que queria. Ela pediu dois anos para mostrar que a escola era importante e com a oportunidade, ela desenvolveu. Quando temos um propósito de vida e uma missão é fundamental trabalhar para isso. E com trabalho e amor ela transformou 33 alunos, que começaram a estudar aqui, em 33 mil alunos. Mas a célula ainda é do coração que começou tudo", falou a reitora.

Para Suzana Barcelos, essa parceria é importante para a formação do aluno, que conhece culturas diversas e aprende a respeitar a diferença e o outro. "Em 2000 passamos a fazer parte da UNESCO e iniciamos o projeto. Já fomos à escola deles e fomos muito bem recebidos e hoje vamos poder retribuir o acolhimento. Esse é um projeto antigo, mas após a pandemia a nossa equipe o trouxe novamente com novas adaptações para o momento em que estamos vivendo. Nós acreditamos que a informação transforma o indivíduo", falou a diretora geral do Dom Hélder Câmara.

No auditório da instituição, o cônsul da Índia quebrou o protocolo e fez brincadeiras com os estudantes. Ele fez uma gincana com perguntas gerais sobre a Índia, e arrancou muita risada dos alunos.

"É muito bonito um projeto como esse. É de dar orgulho. E é interessante ver essa parceria. A Índia hj é a quinta economia do mundo. E em 2027, ela será a terceira, ficando apenas atrás da China e dos Estados Unidos. E porque a Índia está voltando pra essa posição? Por causa da educação. Não tem outra forma de se desenvolver e de crescer. A Índia sabe que a educação é a base para o crescimento de qualquer ser humano. Por isso é muito bonito o trabalho de vocês. Conte conosco. Eu acho que é uma parceria muito boa", falou o cônsul.

A professora Ana, responsável pelo projeto também falou sobre a iniciativa. "Eu espero que as pessoas aprendam a respeitar uns aos outros, a tolerância, aprender que as culturas são diferentes e o respeito acima de tudo", finalizou.

Além do cônsul, funcionários do consulado e professores e diretores da escola convidada também participaram do evento.

A festa foi finalizada com danças indianas, apresentada pelos alunos, após o momento de integração e lanche.