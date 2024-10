Viradouro escolhe hino oficial para o Carnaval 2025 no próximo sábado

Três obras irão se apresentar no próximo sábado (13) em evento que começa às 17h - Foto: Divulgação/Unidos do Viradouro

No próximo domingo, 13, a Unidos do Viradouro vai definir o hino oficial que levará à Marquês de Sapucaí em 2025. O evento, na quadra, vai começar às 17h. A abertura terá show com Chrigor e repertório recheado de sucessos como “Meu Jeito de Amar”, “Megastar” e “Telegrama”.

Na sequência, haverá um super show da escola, reunindo grande elenco formado por segmentos da agremiação. A escolha do samba-enredo começará em seguida com a apresentação das três obras finalistas, que têm os seguintes compositores nas lideranças das parcerias: Deco, Paulo César Feital e Mocotó.

O enredo da atual campeã do Carnaval carioca para o ano que vem é “Malunguinho: o Mensageiro dos Três Mundos”, do carnavalesco Tarcísio Zanon. A quadra da Viradouro fica na Av. do Contorno, 16, no Barreto, em Niterói. A entrada, à venda na secretaria da quadra, custa R$ 50. Informações: 21-2828-0658. A classificação etária é seis anos.



Serviço:



Final de samba-enredo com show de Chrigor

Data: 13/10, domingo



Horário: 17h



Local: Quadra da Viradouro, Av. do Contorno, 16, Barreto, Niterói



Atrações: Show de Chrigor e escolha do samba para 2025



Ingresso (pista): R$ 50, à venda na secretária da quadra



Informações: 21-2828-0658



Classificação etária: 6 anos