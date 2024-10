Homem morre após ser eletrocutado em Niterói

Na madrugada deste domingo (6), um homem morreu após ser eletrocutado na Travessa Augusto José Rosa, número 11, no bairro Atalaia, região de Pendotiba, em Niterói. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 4h da manhã para atender a ocorrência.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda são desconhecidas. De acordo com moradores da região, eles ouviram um barulho durante a madrugada, mas não desconfiaram que alguém teria levado uma descarga elétrica. Os cidadãos contam que só descobriram sobre o ocorrido com a chegada dos bombeiros.

Uma equipe da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, esteve presente na região do acidente nesta manhã. Segundo residentes, a luz foi desligada na região devido ao acontecido.