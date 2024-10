Ex-jogador do Flamengo é eleito prefeito de cidade mineira; Saiba mais!

Nesse domingo (6), aconteceram as eleições municipais por todo o país. Um dos destaques desta edição foi as diferentes 'celebridades' que tentaram um cargo no meio político. Uma dessas pessoas foi o ex-jogador de futebol Léo Medeiros, que passou pelo time do Flamengo entre 2006 e 2008, e conseguiu ser eleito prefeito de Recreio, em Minas Gerais.

Com 3.430 votos, totalizando 51,16%, Léo Medeiros, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), venceu logo no primeiro turno. Ele superou o candidato Dilson Coimbra, do partido Republicanos, que obteve 3.274 votos.

Durante a sua carreira no futebol, Léo passou por Cruzeiro, Ipatinga, Ceará, Gama, Flamengo, Athlético, Bahia, Brasil de Pelotas, Guarani-MG, Remo, Rio Verde e Nacional de Muriaé. Foi escalado para o rubro-negro carioca em 2006, após boa temporada no Ipatinga, quando o clube chegou na semifinal da Copa do Brasil e na final do Campeonato Mineiro.

Na época, o Flamengo também escalou outros jogadores da equipe mineira, como Luizinho, Jailton, Walter Minhoca, Leandro Salino, Diego Silva e Paulinho. Entretanto, o atual prefeito de Recreio foi o que conseguiu ficar mais tempo no time do Rio, totalizando 67 jogos, com oito gols e uma assistência, além dos dois títulos do Campeonato Carioca, em 2007 e 2008.