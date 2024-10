Homem de 36 anos é encontrado morto em região rural de Itaboraí

Na madrugada deste sábado (5), um homem de 36 anos, foi encontrado morto dentro de um carro na Rua Jasmim, no loteamento Agro Brasil, região rural de Itaboraí.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 35º BPM (Itaboraí) estava em patrulhamento quando recebeu um chamado em apoio ao Corpo de Bombeiros. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados por populares que a vítima era conhecida como filho do “Bigode do Mercadinho”. Ainda segundo a PM, ele tinha uma anotação criminal. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas.

Agentes da 159ª DP (Cachoeiras de Macacu) foram chamados para realizar a perícia. O veículo foi levado para a delegacia e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.