Adolescente confessa assassinato de homem em situação de rua

Na última terça-feira (1º), um adolescente de 14 anos foi apreendido em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, após confessar o assassinato, por esfaqueamento, de um homem em situação de rua. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por vingança.

As investigações começaram na segunda-feira (30), quando policiais da 151ª DP (Nova Friburgo) foram acionados após o corpo da vítima, Juscelino André, ser encontrado sob uma marquise no bairro Conselheiro Paulino. A perícia indicou que o homem foi morto com uma facada no pescoço enquanto dormia.

Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, a polícia identificou o adolescente responsável pelo crime. Ele foi localizado em uma barbearia no dia seguinte, enquanto tentava mudar sua aparência para evitar a apreensão. A operação foi conduzida em conjunto pela Polícia Civil e o 11º BPM (Nova Friburgo).

Na delegacia, o jovem confessou o assassinato, alegando que a vítima havia ofendido sua mãe, já falecida, e que ele nutria o desejo de matar alguém. O crime foi premeditado, com o adolescente monitorando os hábitos da vítima por cerca de uma semana, aguardando o momento ideal para o ataque.

O autor detalhou que estudou a melhor forma de golpear a vítima, escolhendo o pescoço para garantir que a facada fosse fatal. Após o crime, ele tentou roubar outra pessoa na rua, mas a vítima reagiu. O adolescente, então, jogou a faca usada nos crimes em um rio e confessou tudo à sua avó.