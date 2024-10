Adolescente é atropelado por BRT na Zona Oeste do Rio

O adolescente foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca - Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio

O adolescente foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca - Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio

Um adolescente de 15 anos foi atropelado, na noite da última quinta-feira (3), por um ônibus do BRT próximo à estação Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Mobi-Rio, a vítima, que ainda não foi identificada, atravessou a calha exclusiva com o sinal aberto para o articulado. O ônibus do BRT, da linha 14, faz o trajeto Terminal Recreio X Santa Eugênia no corredor Transolímpica.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Recreio dos Bandeirantes foram acionados às 18h30 para uma ocorrência de atropelamento por coletivo. A corporação informou que ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Não há informações sobre o quadro de saúde da vítima.

Leia mais

Operação para repatriar brasileiros do Líbano é adiada

Detran.RJ transfere posto para o Mercado Municipal de Niterói