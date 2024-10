Detran.RJ transfere posto para o Mercado Municipal de Niterói

A partir desta terça-feira (8/10), o Detran.RJ vai transferir para seu novo posto de atendimento no Mercado Municipal de Niterói todos os serviços que eram prestados no Niterói Shopping. A nova unidade vai oferecer os serviços de emissão de carteiras de habilitação e de identidade, e também terá uma Unidade de Serviços Veiculares (USV), onde são realizados os atendimentos que não dependem de vistoria em carros e motos. O posto do Niterói Shopping está deixando de funcionar.

No Mercado Municipal - localizado na Rua Santo Antônio, número 53 - o usuário do Detran.RJ em Niterói terá à disposição um amplo estacionamento gratuito, bastando levar comprovante de agendamento para os serviços no posto. Quem preferir poderá usar as linhas de ônibus urbanos que passam na própria Rua Santo Antônio ou nas avenidas Jansen de Melo e Feliciano Sodré, que têm pontos de parada a cerca de 150 metros da unidade.

O posto foi instalado num conjunto de lojas no andar térreo do Mercado Municipal, à direita de quem entra pela porta principal do prédio. Ao todo, tem capacidade de receber cerca de 400 usuários todos os dias. Haverá sete guichês de atendimento para serviços de identificação civil, sete guichês para habilitação e dois na USV - além de sala exclusiva para a aplicação de provas teóricas aos candidatos à primeira habilitação.



Os agendamentos para os serviços no Mercado Municipal poderão ser feitos a partir desta segunda-feira (7/10) pelo site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números 21 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. Os usuários que foram atendidos até esta semana no posto do Niterói Shopping deverão pegar seus documentos, a partir de terça-feira (8/10), na unidade do Mercado Municipal. Os documentos serão entregues nos mesmos prazos que já estavam previstos.

Inaugurado em 2023, o Mercado Municipal tem instalações modernas e acessíveis a pessoas com deficiência. As instalações foram preparadas especialmente para receber os usuários do Detran.RJ. Os banheiros ficam ao lado do posto de atendimento. Ali por perto, todos terão à disposição farmácia, cafés, restaurantes e lanchonetes, além de lojas de diversos tipos.

Além do novo posto no Mercado Municipal, os moradores de Niterói e de cidades vizinhas poderão continuar contando com o posto de vistoria do Fonseca (Rua Desembargador Lima Castro, 276) e com a Unidade de Serviços Veiculares no Centro (Rua Desidério de Oliveira, 55), além dos postos de identificação civil que funcionam em convênio com a prefeitura municipal no Centro (Rua XV de Novembro, 188) e em Piratininga (Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6666). Documentos de identidade e habilitação também podem ser requeridos em cartórios.