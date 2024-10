Avó é presa por jogar óleo quente em neto de 2 anos em Itaboraí

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (2), uma mulher acusada de jogar óleo quente no neto de 2 anos, no bairro de Santo Antônio, em Itaboraí, na Região Metropolitana. A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência dos policiais da 71ª DP (Itaboraí).

A criança sofreu queimaduras de segundo grau em várias partes do corpo, conforme informações da Polícia Civil. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.

Os policiais responsáveis pelo caso continuam as investigações para apurar as circunstâncias e a motivação do crime. A identidade da mulher não foi revelada, e ela responderá pelo crime de lesão corporal.