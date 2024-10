Jogador luso-brasileiro do Manchester City é preso na Espanha

O jogador do Manchester City, Matheus Nunes, teria sido preso sob suspeita de roubar um celular em uma boate de Madri, segundo o jornal inglês Daily Mail. O atleta nasceu no Brasil, mas se mudou para Portugal aos 13 anos. Depois, ele se naturalizou português e já foi convocado para a seleção principal algumas vezes.

O jornal britânico e o diário espanhol El Mundo revelam que Matheus estava na boate La Riviera na companhia de alguns amigos. Ele foi encaminhado para uma delegacia de polícia local para prestar depoimento.

Tudo teria acontecido em setembro, quando um homem na faixa de 50 anos de idade tentou tirar fotos do jogador sem permissão, dentro do banheiro do local. O luso-brasileiro arrancou o aparelho da mão do homem e se recusou a devolvê-lo.

Com isso, a polícia levou o jogador detido após chegar ao local e confirmar que ele ainda estava em posse do celular do homem. Matheus foi retirado da boate algemado. Depois, ele foi levado para uma delegacia em Arganzuela, bairro de Madri. O advogado do atleta se apresentou e o liberou em seguida.



O El Mundo afirma que Matheus Nunes ainda enfrentará um julgamento por conta das acusações feitas após o ocorrido.