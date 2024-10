Presidente do Corinthians sofre tentativa de assalto no Rio

Apesar da tentativa de assalto, nada foi levado do presidente do Corinthians - Foto: Reprodução/TV Corinthians

Apesar da tentativa de assalto, nada foi levado do presidente do Corinthians - Foto: Reprodução/TV Corinthians

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, passou por uma tentativa de assalto em Copacabana, no Rio, na manhã desta quarta-feira (2). O dirigente estava caminhando com um grupo de amigos quando homens em um moto tentaram arrancar uma corrente que estava no pescoço de um dos seguranças que estava com o cartola.

O caso ocorreu em frente ao hotel que o time do Corinthians está hospedado para o jogo contra o Flamengo, que ocorre hoje a noite. O grupo de amigos que estava com o presidente tentou correr atrás dos homens, que conseguiram fugir sem efetuar o roubo.

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta feira (2), às 21h45, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já a partida de volta será realizada no dia 20 de outubro às 16h, na Neo Química Arena.